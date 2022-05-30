Бріджит Брінк прибула до Києва

Посол Бріджит Брінк прибула до Києва, щоби розпочати свою місію на посаді очільниці посольства США в Україні.

«Посол Брінк була призначена президентом Байденом послом США в Україні 25 квітня 2022 року, затверджена одноголосно Сенатом США 18 травня 2022 року і прибула до Києва 29 травня 2022 року», – йдеться в біографії Брінк на сайті посольства США в Україні.

Своєю чергою, сама Бріджит Брінк наголосила, що першочерговий пріоритет США полягає у тому, щоб допомогти Україні захиститися.

«Наш першочерговий пріоритет – допомогти Україні захиститися. У цей День пам’яті я вшанувала тих, хто загинув, захищаючи свою країну, вручила вірчі грамоти в @MFA_Ukraine та розпочала обговорення того, як ми можемо підтримати Україну», – написала посол в Twitter.

Нагадаємо, що 18 травня посольство США відновило роботу в Києві. Це сталося більш ніж через три місяці після того, як призупинило її через загрозу російського вторгнення в Україну.

Президент США Джо Байден висунув кандидатуру Бріджит Брінк на посла США в Україні наприкінці квітня. Кандидатуру Брінк Сенат США затвердив 19 травня. Посада посла США в Україні залишалася вакантною протягом трьох років.

Останнього затвердженого Сенатом посла в Україні Марі Йованович тодішній президент Дональд Трамп усунув у 2019 році, домагаючись розслідування щодо своїх політичних суперників. Ця сага призвела до першого імпічменту Трампа.

Бріджит Брінк працювала на кількох посадах у дипломатичному корпусі, в тому числі була заступником помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Держдепартаменту. Вона розмовляє російською, працювала в посольствах США в Сербії, Кіпрі, Грузії та Узбекистані.

Раніше Бріджит Брінк очолювала посольство США в Словацькій Республіці. Після збройного нападу росії на Україну вона особисто їздила на словацько-український кордон для однайомлення й контролю за прийняттям українських біженців та надходженням допомоги в Україну.