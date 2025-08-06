Кароль Навроцький під час першого президентського виступу в Сеймі

У середу, 6 серпня, у польському Сеймі пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Польщі Кароля Навроцького. Політик склав присягу та офіційно заступив на пост президента, передає TVP Info.

Церемонія розпочалася о 10:00 за польським часом. Поблизу будівлі Сейму у Варшаві зібралися прихильники Кароля Навроцького.

Пряма трансляція інавгурації Кароля Навроцького

Кароль Навроцький склав присягу та офіційно став президентом Польщі. У своєму першому зверненні він висловив сподівання, що «зможе досягти згоди з питань, які є фундаментальними для Польщі». Крім того, він заявив, що хоче укласти нову Конституцію до 2030 року.

Він також подякував президенту Анджею Дуді, якого він замінив на посаді, за 10 років президентства. Свою промову він завершив словами «Хай живе Польща».

Після церемонії в Сеймі Кароль Навроцький з дружиною пройдуть до Архікатедрального собору Святого Івана Хрестителя, де опівдні відбудеться меса за батьківщину та президента. Потім у Королівському замку Кароль Навроцький символічно прийме Орден Білого Орла та Орден Відродження Польщі — дві найстаріші цивільні державні нагороди.

Нагадаємо, 42-річний Кароль Навроцький – консервативний політик від «Права і справедливості», який здобув 50,89% голосів виборців. За його конкурента від «Громадянської платформи» Рафала Тшасковського проголосували 49,11% виборців.

Навроцький – історик та очільник польського Інституту національної пам'яті. Його політична програма включає податкову реформу, створення фонду проривних технологій та законодавчу ініціативу щодо будівництва Центрального комунікаційного порту. Навроцький виступав проти обов’язкової вакцинації та підтримував заборону абортів.

Раніше Кароль Навроцький заявляв, що не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО. Також він вимагав зменшення допомоги Києву. Крім того, Навроцький наголошував, що Україна не може отримати членства в НАТО чи ЄС, доки «доки не будуть вирішені наші справи». На його думку, Україна не відповіла за «жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів», маючи на увазі Волинську трагедію.

У червні він висловився проти вступу України до Євросоюзу, заявивши, що Україна має поважати інтереси інших країн (зокрема, йшлося про ексгумації жертв Волинської трагедії). Водночас Навроцький висловив сподівання щодо продовження партнерства з Україною, підкресливши важливість розв’язання «назрілих історичних питань» між обома державами.

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