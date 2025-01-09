У Львові запрацював новий простір допомоги військовим та їхнім сімʼям
Новини Львова від ZAXID.NET за 9 січня
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У четвер, 9 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Задля допомоги воїнам та їхнім сімʼям. У Львові на вул. Січових Стрільців,21 запрацював новий простір.
- Не викидати у смітник. Вже традиційно після завершення різдвяних свят у кожному районі Львова збиратимуть ялинки на утилізацію та компост.
- Втеча не вдалася. Мешканець Львівщини задля втечі за кордон заховався під вантажівкою.
- Навчитися стріляти з лука. У Львові для військових та їхніх рідних провели перше тренування.
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