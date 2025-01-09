У четвер, 9 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Задля допомоги воїнам та їхнім сімʼям. У Львові на вул. Січових Стрільців,21 запрацював новий простір. Не викидати у смітник. Вже традиційно після завершення різдвяних свят у кожному районі Львова збиратимуть ялинки на утилізацію та компост. Втеча не вдалася. Мешканець Львівщини задля втечі за кордон заховався під вантажівкою. Навчитися стріляти з лука. У Львові для військових та їхніх рідних провели перше тренування.

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