Для того, щоб радісно зустріти 2022 рік та весело відзначити Різдво у Івано-Франківську ZAXID.NET уклав повний перелік святкових заходів та найкращих локацій. У вас буде нагода відвідати виступи хорових та театральних колективів з України та закордону, позмагатися у варінні пуншу та потанцювати на запальних вечірках.

Новий рік

Новий рік у ресторані «Надія». Вартість вхідного квитка з шоу-програмою - 2,2 тис. грн з особи. Сюди входять страви-сюрпризи, шоу-програма, жива музика від гурту «Ексклюзив», танці від J.U.I.C.E. Show Ballet та виступ DJ SILVER. Деталі.

Новий рік у ресторані «Зосина воля». Вартість вхідного квитка з шоу-програмою - 1,6 тис. грн з особи. На гостей закладу чекає святкове меню, виступ гурту «100 хвилин» та розіграш подарунків. Деталі.

Новий рік у ресторані «Тріо». Вартість вхідного квитка 1,3 тис. грн. Для гостей підготували смачні страви, стилізовану фотозону, святкову шоу-програму, розіграші та подарунки від закладу. Деталі.

Новорічна ніч у ресторані Maria Garden. Вартість вхідного квитка 900 грн. В новорічну ніч на гостей чекає розважальна вечірка, святкове меню, жива музика в супроводі гурту Vivat, розважальна програма з Дідом Морозом і Снігуронькою, конкурси та розіграші. Деталі.

Новорічна ніч на Вічевому майдані. У Івано-Франківську відбудеться новорічна шоу-програма «Новорічна ніч-2022». Святковий захід розпочнеться о 23:00 31 грудня та триватиме до 03:00 1 січня.

Божественна літургія «Новий рік з Ісусом». 31 грудня о 21:30 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Березівка о 21:30 год відбудеться молитва за участю хору «Аксіос», о 22.30 год Божественна літургія.

До Різдва і по Різдві

1 січня в нічному клубі Pasage Gartenberg відбудеться вечірка Олів'є party. Всіх відвідувачів пригощатимуть легендарним новорічним салатом. Безплатний вхід до 00.00.

2 січня о 16:00 на території Комплексу колишнього палацу Потоцьких відбудеться вистава бельгійського театру «ЕММА» - «Нові пригоди музикантів з Бремену». О 17:00 розпочнеться смакове ярмаркове дійство «Пунш-батл». Охочих запрошують до участі в батлі на приготування кращого пуншу і глінтвейну. Супроводжуватиме подію ансамбль пісні і танцю «Гуцулія» та «Гуцульські забави».

З 9 до 14 січня року в Івано-Франківську відбудеться фестиваль «Коляда на Майзлях». Події фестивалю відбуватимуться у двох локаціях: Храмі Царя Христа УГКЦ (вул.Незалежності, 181) та на Вічевому майдані, а участь у ньому візьмуть понад 50 колективів з усього світу.

Фестиваль відбудеться і в онлайні, і наживо. Під час 6 фестивальних днів можна буде послухати колядки з усієї України, а також спеціальних гостей заходу – лідера гурту “Плач Єремії” Тараса Чубая та Заслужену артистку України, переможницю талант-шоу «Голос країни» Оксану Муху. Детальний розклад.

9 січня о 16:00 на території Комплексу колишнього палацу Потоцьких відбудеться вистава бельгійського театру «ЕММА» - «Нові пригоди музикантів з Бремену». О 18:00 розпочнеться Різдвяний перфоманс від музичного колективу «Пенсія».

10 січня о 18:00 на території палацу Потоцьких виступить театрально-музичний гурт «Yagody». Паралельно відбудеться виступ театрального етно-гурту «Курбаси».

14 січня о 18:00 розпочнуться виступи музичного колективу «Пенсія», фольк-гурту «Joryj Kloc» та рок-вар'яте «КораЛЛі».