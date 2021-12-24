Під час новорічно-різдвяних свят у Луцьку підготували майстер-класи, квести та концерти. ZAXID.NET склав програму святкування, аби ви могли заздалегідь спланувати своє дозвілля та встигнути купити квитки.

До Нового року

З 16 по 30 грудня у обласному театрі ляльок показуватимуть вистави «Снігова королева», «Лускунчик», «Веселий маскарад». Вартість квитка становить 50 грн. З детальним графіком можна ознайомитись на сайті театру.

Також з 19 грудня по 19 січня у місті проводитимуть квест «Луцьк місто янголів». Гра відбуватиметься через google-карти з прив'язкою до місцевості. Зареєструватись для участі в грі можна за номером +380665275729.

По 29 грудня можна записати дітей на майстер-клас з виготовлення новорічної атрибутики. Запис та детальна інформація за номером 095 00 23 507. Майстер-класи відбуватимуться в приміщенні палацу культури.

25 грудня в палаці культури Луцька відбується концерт учасників балетної студії «Жизель». Виступи розпочнуться о 15:00, вхід вільний, втім, глядачів попереджають про необхідність пред'явити на вході covid-сертифікат чи негативний ПЛР-тест.

В цей же день о 18:00 в обласному театрі імені Тараса Шевченка покажуть музичну комедію «Різдвяна ніч» за мотивами повісті Миколи Гоголя. Вартість квитків від 60 до 100 грн.

У неділю, 26 грудня, о 20:00 анонсують вечір новорічних хітів за участі гурту «Urban Gypsy» та Ольги Чернишової. Квитки вартують від 190 до 490 грн, концерт відбудеться у палаці культури.

У понеділок, 27 грудня, о 19:00 у обласному театрі імені Тараса Шевченка розпочнеться концерт Волинського народного хору. Вартість квитків від 100 до 200 грн.

Після Нового року

9 січня о 12:00 в палаці культури розпочнеться фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим». Традиційно в концерті беруть участь різні фольклорні колективи, які виконують колядки.

О 15:00 з Театрального майдану стартує гастрономічна екскурсія різдвяним Луцьком.

О цій же годині розповнеться концерт «Різдвяна заметіль» у культурно-мистецькому центрі «Красне», що на Ковельській, 56.

О 17:00 в клубі «Сучасник» відбудеться концерт «Святковий зорепад» за участі гурту «Boomerang».

11 січня в театрі Тараса Шевченка 19:30 розпочнеться концерт Ірини Федишин «Україна колядує 2022». Квитки вартують від 350 до 750 грн.

14 січня в о 17:00 в палаці культури відбудеться концерт «І сталось диво». Вхід вільний.

15 січня о 15:00 в палаці культури розпочнеться мистецьке дійство «Новорічні сни» за участі дитячих творчих колективів.

О 18:00 в палаці культури відбудеться концерт камерного оркестру «Con Moto». Вхід вільний.

Вже о 19:00 в театрі імені Шевченка розпочнеться концерт Івана Поповича «Щасливого Різдва».

У неділю, 16 січня, в культурно-мистецькому центрі «Красне» відбудеться майстер-клас для дітей з виготовлення сніжинок.

19 січня о 12:00 в палаці культури розпочнеться традиційний концерт «Різдвяні піснеспіви», у якому беруть участь колективи області.

Цього ж дня є можливість втрапити на ще один концерт, який відбудеться о 17:30 в музичній школі №1.

22 січня о 10:00 анонсують початок всеукраїнського конкурсу бального танцю «Різдвяні зірочки».

Наступного дня, 23 січня, о 18:00 в палаці культури відбудеться концерт камерного хору «Кредо».