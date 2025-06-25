Суть нижнього поливу в тому, що вода подається безпосередньо до кореневої зони

Найбільш ефективний спосіб зволоження ґрунту зовсім не той, до якого ми звикли. Замість звичного поливу зверху, що часто марнує воду та шкодить листю, все більше городників обирають нижній полив – метод, що приносить кращі результати з меншими затратами. Як це працює, пише Ukr.Media.

Суть нижнього поливу в тому, що вода подається безпосередньо до кореневої зони, мінімізуючи втрати через випаровування. Цей спосіб вже довів свою ефективність у теплицях: крапельне зрошення дозволило скоротити витрати води майже на 50% і водночас підвищити врожайність на 3-4%. І хоча мова про тепличне вирощування, ефект добре проявляється і у відкритому ґрунті.

Особливо це важливо для огірків, які складаються на 95% з води й активно її споживають у період плодоношення. Поверхневий полив у спеку призводить до великих втрат: до половини вологи може випаровуватися, так і не потрапивши до коріння. Натомість нижній полив дозволяє цілеспрямовано зволожувати ґрунт глибоко під рослиною, де дійсно потрібно.

Просте рішення – пластикові пляшки

Щоб реалізувати цей метод на практиці, не потрібно спеціального обладнання. Звичайні пластикові пляшки легко перетворюються на ефективну систему нижнього поливу. Для цього достатньо:

взяти 1,5-2-літрову пляшку;

зрізати дно;

у кришці зробити кілька отворів (розмір і кількість підбираються експериментально залежно від типу ґрунту);

закопати пляшку шийкою вниз на глибину 10-15 см поруч з кореневою системою.

Вода заливається через зрізане дно, повільно просочується в ґрунт і рівномірно живить коріння. Оптимально, щоб пляшка спорожніла за 12-24 години. Це забезпечує стабільне зволоження і сприяє росту коріння вглиб, що робить рослини витривалішими до спеки.

Чому це працює?

менше випаровування;

захист від хвороб;

пухкий ґрунт;

менше бур’янів.

Також варто додати шар мульчі – це може бути органіка або агроволокно. Вона ще більше зменшить випаровування і захистить ґрунт від перегріву.

Важливі нюанси