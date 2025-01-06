Герберт Кікль має жорстку антиукраїнську позицію

Президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив лідеру проросійської ультраправої партії «Австрійська партія свободи» (FPÖ) Герберту Кіклю. Таке рішення президент країни ухвалив після розмови з проросійським політиком. Про це у понеділок, 6 січня, повідомило польське радіо RMF24.

Президент Австрії Александер ван дер Беллен провів понад годинну зустріч із лідером ультраправої партії «Австрійська партія свободи» (FPÖ) Гербертом Кіклем, після якої оголосив, що доручив проросійському політику місію формування нового уряду. Таке рішення глава Австрії пояснив «появою нових обставин на політичній сцені Австрії».

«Одне з найважливіших конституційних завдань президента – забезпечити країну функціонуючим федеральним урядом. Раніше лідери інших політичних груп категорично виключали співпрацю з Кіклем. Карл Негаммер (ексканцлер Австрії і колишній лідер партії “Австрійська народна партія”, – ред.) намагався створити трипартійну коаліцію«Соціал-демократичною партією Австрії (SPÖ) та лібералами NEOS. Як відомо, ці переговори провалилися. Негаммер оголосив про свою відставку, а “Австрійська народна партія” (ÖVP) вийшла з опозиції до Кікла. Це нова ситуація», – цитує Александера ван дер Беллена Polska Agencja Prasowa.

Як повідомляє RMF24, Герберт Кікль нібито запевнив президента, що зможе створити діючий уряд, тому Александер ван дер Беллен доручив йому сформувати новий федеральний уряд разом з «Австрійська народна партія» (ÖVP). Якщо перемовини між партіями завершаться вдало, вперше в історії посаду канцлера в Австрії може обійняти ультраправий політик.

Додамо, що партія Герберта Кікля здобула перемогу на парламентських виборах 29 вересня 2024 року, набравши найбільшу кількість голосів – 29,1%. Сам Герберт Кікль відомий жорсткою антиукраїнською позицією. Проросійський політик намагається закрити кордони Австрії для біженців, а також виступає проти військової допомоги для України. Крім того, Герберт Кікль закликав зняти санкційні обмеження з Росії.

Нагадаємо, 4 січня після провалу переговорів щодо формування урядової коаліції в Австрії канцлер Карл Негаммер оголосив, що йде у відставку з посади глави уряду та голови консервативної партії ÖVP.