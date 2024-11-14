Торік новорічну ялинку встановили поблизу ТЦ «Злата Плаза»

Центральну ялинку в Рівному цьогоріч встановлять на Театральній площі. Штучне новорічне дерево місто передало у користування драмтеатру для проведення Різдвяного міжнародного фестивалю «Скрудж Фест». Про це ZAXID.NET розповів заступник міського голови Микола Дядюсь.

З його слів, Рівненський обласний драмтеатр звернувся до міськради із проханням передати ялинку задля встановлення її на Театральній площі як декорацію під час фестивалю «Скрудж Фест». Там вона залишиться на період різдвяно-новорічних свят.

«Усі витрати за встановлення ялинки покриває драмтеатр. З міського бюджету на це грошей не передбачено», – зауважив Микола Дядюсь.

До 2022 року головну ялинку Рівного традиційно встановлювали на майдані Незалежності, біля кінотеатру «Україна», втім після повномасштабного вторгнення секретар міськради Віктор Шакирзян заявив, що «свята потрібно робити тихіше» і ялинки не буде не майдані, де відбуваються прощання з загиблими воїнами. У 2023 році новорічні дерева все ж розмістили при вході у торгово-розважальні центри «Злата Плаза» і Happy.Mall. Щоправда, 18-метрова штучна ялинка, яку місто придбало у 2021 році за три мільйони гривень, залишалися на складі. Уперше за понад два роки її, за домовленістю, встановлять біля драмтеатру.

Додамо, що у червні 2024 року Рівненський драмтеатр презентував міжнародний проєкт Різдвяний театральний фестиваль «Скрудж Фест». Стартуватиме він 6 грудня 2024 року – у День святого Миколая. Під час фестивалю виступатимуть колективи з Калуша, Болграда (Одеська область), Дніпра та німецького Ессена, які мають у репертуарі сценічну інтерпретацію найвідомішого твору Чарлза Дікенса «Різдвяна пісня в прозі».