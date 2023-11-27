Такий вигляд мала головна новорічна ялинка у Рівному в 2021 році

У Рівному міська рада вирішила не встановлювати новорічну ялинку до свят. Рішення пояснили тим, що це недоречно під час війни. Зауважимо, що минулоріч у Рівному також не встановлювали ялинку – тоді проти цієї ідеї проголосували мешканці міста.

Про рішення не встановлювати ялинку повідомив в.о. міського голови Віктор Шаркизян на брифінгу в понеділок, 27 листопада, повідомляє «Суспільне». Він пояснив, що це пов’язано із війною і «свята потрібно робити тихіше». Водночас додав, що у місті будуть благодійні ярмарки.

Зі слів Шакирзяна, ялинку, яку почали ставити у парку Шевченка, також демонтують. «Її приберуть, я твердо вирішив», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, торік ялинку на майдані, де проходять прощання із загиблими, також не встановлювали. Проти цієї ідеї проголосували мешканці Рівного, всього у опитуванні взяли участь 38 тис. людей.

Додамо, що у Івано-Франківську влада також відмовилась встановлювати традиційну ялинку. Замість неї відкриють інсталяцію патріотичного характеру. А у Тернополі, навпаки, цьогоріч ялинка таки буде, хоча в 2022 році її не встановлювали. Цього разу за встановлення проголосували діти загиблих військовослужбовців.

У Луцьку ж традиційно прикрасять три новорічні ялинки, які ростуть у центрі міста на Театральній площі. Однак, мер міста зауважив, що прикрашатимуть старими іграшками і не витрачатимуть коштів на закупівлю нових прикрас.