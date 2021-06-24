У Львові планують збудувати нову автостанцію для приміських та міжміських маршрутних автобусів яворівського напрямку. Для цих потреб розглядають земельну ділянку на вул. Шевченка, яка наразі перебуває у власності «Укрзалізниці».

Як повідомили в управлінні транспорту та зв’язку Львівської ОДА, у четвер, 24 червня, відбулася виїзна нарада представників ЛОДА, Львівської міськради за участі представників Львівської залізниці щодо будівництва автостанції №4 у Львові – біля локомотивного депо.

Автостанцію планують розмістити на території колишнього локомотивного депо (фото ЛОДА)

«Під час проведення наради обговорено декілька можливих варіантів облаштування автостанції №4. Найбільш перспективною для будівництва автостанції є ділянка площею 0,336 га за адресою вул. Шевченка, непарна сторона (навпроти будинків №140-142). Станом на сьогодні зазначена земельна ділянка перебуває у власності АТ «Укрзалізниця», – йдеться в повідомленні ЛОДА.

За підсумками наради ЛОДА пообіцяла у найкоротший термін скерувати звернення до Міністерства інфраструктури України щодо передачі згаданої земельної ділянки Львівській міськраді для будівництва там автостанції для автобусних маршрутів яворівського напрямку.

З вулиці Шевченка, 105 у Львові щоденно курсують 69 автобусів, які виконують 190 відправлень. Раніше львівська мерія розглядала можливість облаштування приміської автостанції всередині квазікільця на вул. Шевченка.