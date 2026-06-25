У Львові відкриють перші супермаркети NOVUS

Мережа супермаркетів Novus відкриває перші магазини у Львові та Івано-Франківську у приміщеннях колишнього «Арсену». Це перший вихід мережі на ринки цих міст. Про це ZAXID.NET повідомила пресслужба компанії 25 червня.

У Львові перші супермаркети Novus почнуть працювати у серпні за адресами:

вул. Зелена, 147

та просп. Червоної Калини, 60.

В Івано-Франківську магазин відкриють у вересні на вул. Миколайчука, 2.

Якими будуть супермаркети Novus?

У львівському супермаркеті на вул. Зеленій, 147 загальна площа становитиме понад 3 тис. м², торгова – 1761 м². Там працюватимуть шість лінійних кас, вісім кас самообслуговування та інфокаса з двома робочими місцями.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Магазин на просп. Червоної Калини, 60 матиме загальну площу 2376 м², з яких 1500 м² – торгова площа. Для покупців передбачили п’ять лінійних кас, вісім кас самообслуговування та інфокасу.

В Івано-Франківську супермаркет на вул. Миколайчука, 2 матиме загальну площу 3106 м², торгова площа становитиме 1971 м². У магазині облаштують вісім лінійних кас, інфокасу з двома робочими місцями та вісім кас самообслуговування, частину з яких передбачили для готівкової та безготівкової оплати.

«Західний регіон, зокрема Львів та Івано-Франківськ, є для нас стратегічно важливими напрямками. Львів сьогодні – один із ключових споживчих центрів та найбільш конкурентних ринків країни, а Івано-Франківськ демонструє стрімкий розвиток і високий попит на якісний ритейл», – зазначили у компанії.

Зауважимо, що Novus працює в Україні з 2008 року, її розвиває компанія BT Invest із Литви. Станом на кінець червня 2026 року мережа налічує 173 локації у Києві, Київській області та інших регіонах України. Засновником і бенефіціаром групи є литовський підприємець Раймондас Туменас.

Нагадаємо, наприкінці травня у Львові припинила роботу мережа супермаркетів «Арсен», яка належала компанії «Євротек». Після її закриття стало відомо, що приміщення магазинів перейдуть у довгострокову оренду іншим продуктовим ритейлерам. Згодом стало відомо, що мережа «Сільпо» відкриє три супермаркети у колишніх приміщеннях «Арсен», зокрема на проспекті Чорновола, 93, площі Міцкевича, 5 та вул. Старій, 3. До слова, остання площа, розташована на території колишнього ринку «Добробут» позаду Оперного театру. Щодо цієї локації вже кілька років триває спір між Львівською міською радою та власниками будівлі. Річ у тім, що споруда зведена з порушеннями, а відтак у мерії закликали бізнес утриматися від оренди приміщення.