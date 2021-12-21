Депутат НРУ Сергій Дзядик зачитав офіційну заяву про відкликання підпису під меморандумом про співпрацю, ініційованим «Європейською солідарністю»

Фракція Народного руху України відкликала свою участь у меморандумі про співпрацю у Львівській облраді, який був ініційований «Європейською солідарністю» та підписаний п’ятьма фракціями у грудні минулого року – на початку роботи обласної ради нинішнього скликання.

Відповідну заяву оголосив депутат від НРУ Сергій Дзядик на засіданні сесії Львівської облради у вівторок, 21 грудня.

«Через рік після підписання цього документу ми з сумом констатуємо, що він так і не став реальною програмою дій у стінах Львівської обласної ради. Більше того, починаючи із назви і далі цей документ не відповідає реаліям. Адже співпраця між керівництвом обласної ради і фракціями підписантами завершилася швидше, аніж висохли підписи під цим документом. Рішення, які приймаються у стінах обласного парламенту, продиктовані не інтересами виборців і не турботою про розвиток громади, як це було записано у меморандумі», – заявив Сергій Дзядик.

На думку рухівців, принципи роботи Львівської облради суперечать засадам публічної влади і місцевого самоврядування. Останньою краплею до рішення відкликати підпис під меморандумом Сергій Дзядик назвав «бюджетні торги, заручниками яких стали медики та освітяни». Рухівці вимагають назвати прізвища людей, які внесли на бюджетну комісію пропозицію щодо скорочення фінансування освіти у бюджеті 2022 року.

Нагадаємо, 1 грудня 2020 року «Європейська солідарність» у Львівській облраді ініціювала меморандум про співпрацю, під яким свої підписи також поставили представники «Батьківщини», «Голосу», Народного руху України та Української Галицької партії (всупереч позиції керівництва УГП, за що їх можуть позбавити мандатів). Згодом «ЄС» утворила неформальну коаліцію зі «Слугою народу» та «Батьківщиною», запропонувавши їм посади заступників голови облради.