Національна служба здоров'я України (НСЗУ) надала рекомендації щодо подачі звернення у зв’язку з вимогами купувати ліки або оплачувати послуги в медзакладах, які мають з нею договори.

«Якщо у медзакладі, який має укладений договір із НСЗУ, у пацієнта вимагали купувати ліки, які є в Національному переліку основних лікарських засобів або оплачувати послуги, які покриває Програма медичних гарантій, це – порушення», – сказано в повідомленні.

В ньому зазначається, що у такому випадку пацієнт може подати звернення до НСЗУ. Однак якщо скаргу подає уповноважена особа пацієнта, потрібно надати документ, який підтверджує право подавати звернення від імені пацієнта. Документами, що підтверджують повноваження представника, можуть бути, наприклад, довіреність фізичної або юридичної особи, свідоцтво про народження дитини або рішення про призначення опікуном. Довіреність фізичної особи має бути посвідчена нотаріально.

Під час подачі звернення необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату народження, дату події, про яку йдеться. В НСЗУ наголошують, що назва лікарні має бути вказана правильно, також можна додати код ЄДРПОУ (його можна знайти в інтернеті).

Також у звернені треба вказати посаду, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали, та детально описати ситуацію. За можливості треба також зазначити суму, яку пацієнту довелось витратити, або яку з нього вимагали, та додати копії чеків на ліки чи медичні послуги, які довелося придбати за власний кошт. Обов'язково треба вказати свої контактні дані: номер телефону та електронну адресу. Питання щодо оформлення звернення зі скаргою допоможуть вирішити у контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Як наголосили в НСЗУ, для того, щоб скарга мала позитивний результат, важливо надати якомога більше фактів та доказів вимагання грошей (чеки, фото чи відео, імена медпрацівників, які вимагали гроші). Все це допоможе встановити факт порушення.

Подати звернення до НСЗУ можна через електронну форму на сайті або на безкоштовний номер 16-77. Відповідно до покладених на НСЗУ завдань, вона є органом, що проводить розслідування. Тож якщо надавач послуг заперечує факт порушення прав пацієнтів у межах Програми медичних гарантій, НСЗУ за наявності достатніх підстав має право передати матеріали справи до поліції.