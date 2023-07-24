Українці мають можливість отримувати безкоштовні консультації психолога. За такі консультації платить держава, оскільки вони входять до пакета «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги».

Як повідомила Національна служба здоров’я України, психологічну допомогу можуть надавати сімейні лікарі, які пройшли спеціальну підготовку. Знайти таких лікарів можна в медичних закладах, які мають договір із НСЗУ за пакетом «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги».

Дізнатися адресу найближчої лікарні, де є такі лікарі, можна двома способами:

за телефоном гарячої лінії НСЗУ 16-77;

на спеціальній онлайн-мапі.

Як наголосили в НСЗУ, безкоштовно відвідати психолога можна навіть без направлення від сімейного лікаря.

На початку липня НСЗУ повідомляла, що безкоштовні консультації психолога надає 8201 лікар у 3346 медичних закладах.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляла, що Чверть українців через війну схильні до важких психічних розладів.