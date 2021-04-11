Впродовж квітня-грудня минулого року надлишкова смертність у Російській Федерації виявилась на 28% вищою за звичайні показники. Як пише The New York Times, за цими цифрами Росія випереджає країни Європи і США.

За даними видання, протягом вказаного періоду в Росії надлишкова смертність (до надлишкової смертності належать випадки смерті від коронавірусу) склала 362302 людини. При цьому за офіційними даними з квітня по грудень 2020 року в Росії від коронавірусу померли 57002 людини.

Для порівняння видання наводить дані про надмірну смертність в США. З середини березня по грудень 2020 року надлишкова смертність в Сполучених Штатах, населення яких майже в два з половиною рази більше, ніж в Росії, склала 385100 осіб, в тому числі 316370 смертей були пов’язані з Covid-19. Показник надлишкової смертності в США – 17%.

За Росією у рейтингу йдуть Іспанія (+23%), Італія (+19%), Велика Британія (+17%) і США (+17%). На останньому місці Німеччина (+3%).

У фактичному вираженні лідером за надлишковою смертністю стали США – померли 385 100 людей, але населення країни майже в два рази більше, ніж у Росії (328 млн проти 144 млн).

Показники надлишкової смертності, йдеться в статті The New York Times, ставлять під сумнів заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія краще за багато інших країн світу справляється з пандемією і її наслідками.

Згідно з офіційною федеральною статистикою, яка також враховує дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя – в Російській Федерації 4641390 випадків захворювання, померли 102986 осіб.