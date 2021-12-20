Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок роботи конкурсної комісії для обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про відповідне рішення ОАСК повідомив 20 грудня – напередодні остаточного засідання комісії з обрання глави САП.

Відповідне рішення суд пояснив тим, що через зміни у законодавстві з 16 липня 2015 року конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку.

Як заявляє ОАСК, оскільки законодавчо не було визначено органу, якому б такі повноваження передавались, він визнав противправним прийнятий конкурсною комісію порядок роботи.

Відповідне рішення суд оголосив напередодні остаточного засадіння конкурсної комісії. Оголосити переможня мають вже 21 грудня.

Глава ради громадської організації DEJURE Михайло Жернаков пояснив, що рішення ОАСК як суду першої інстанції не набирає законної сили до апеляції, тому конкурсна комісія зможе 21 грудня провести фінальне засідання та обрати кервіника САП.

Яка ситуація із САП?

Екс-керівник САП Назар Холодницький подав у відставку 21 серпня 2020 року. Вже у вересні минулого року, попри застереження ЄС, Верховна Рада призначила своїх представників до комісії, яка обиратиме нового керівника САП.

Тоді ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної Ради та попередили про проблеми у проекті щодо процедури заміни керівника. Зокрема, міжнародні партнери України висловили занепокоєння тим, що до комісії потрапили «недосвідчені кандидати», яким «бракує доброчесності».

Наразі комісія з обрання керівника САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою. Наприкінці серпня 2021 року четверо членів комісії заявили про проблеми із конкурсом через спроби вплинути зсередини на його результати.

Сам президент Володимир Зеленський пообіцяв, очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оберуть до кінця 2021 року.