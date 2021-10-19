Президент Володимир Зеленський впевнений, що до кінця року в Україні з’явиться очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV.

«Щодо нового керівника САП, я був здивований тим, що комісія не може зібратися до остаточного етапу конкурсу. Ми трішки попрацювали. Я думаю, що найближчими днями ця комісія збереться і також у нас буде завершений конкурс. В цьому році ми нарешті отримаємо прокурора САП», – заявив президент.

Також він пообіцяв, що голосування закону про НАБУ теж пришвидшиться.

«Наразі при деяких змінах у керівництві Верховної Ради ми пришвидшимо голосування другого читання закону про НАБУ, це буде точно. Впевнений, що ми проголосуємо за цей закон наступного тижня», – заявив Зеленський.

Президент також нагадав про свої досягнення у судовій реформі – ухвалення Радою законів про Вищу кваліфікаційну комісію суддів та про Вищу раду правосуддя.

Попередній очільник спеціалізованої прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення у серпні 2020 року.

Засідання комісії, яка має обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося 9 жовтня через відсутність кворуму.

Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.