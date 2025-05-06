Паростки, які проростають у процесі зберігання, активно витягують з бульби поживні речовини

Іноді бульби картоплі чи квітів, зокрема жоржин, починають випускати паростки ще до того, як настане час посадки. Це зазвичай свідчить про порушення умов зберігання, зокрема надмірну вологість або недостатню вентиляцію. Багато хто вагається, чи варто видаляти такі паростки. Що з ними робити і чи можна садити картоплю з паростками, пишуть Аrguments.

Паростки, які проростають у процесі зберігання, активно витягують з бульби поживні речовини та вологу. У результаті сама бульба поступово виснажується, що негативно позначається на якості врожаю чи здатності рослини прорости навесні. Особливо це критично для квіткових культур, таких як жоржини чи гладіолуси, оскільки ослаблені бульби часто не витримують посадки або дають слабке цвітіння. Якщо ви помітили паростки, їх варто обережно обламувати або обрізати чистим ножем, а місце зрізу обов’язково обробити деревним попелом, активованим вугіллям або фунгіцидом, щоб запобігти гниттю.

Як попередити проростання бульб

Щоб уникнути подібних проблем, важливо створити належні умови для зберігання. Для квіткових бульб підійде сухий підвал або льох із помірною температурою (близько 3-5 °C), з вологістю не більше 60-70%. Як субстрат можна використовувати суху хвойну тирсу, торф або чистий пісок, у який бульби занурюють повністю. Головне, щоб вони не торкалися одна одної та мали доступ до повітря. Це запобігає загниванню та зараженню хворобами.

У випадку, якщо ви маєте небагато посадкового матеріалу, наприклад кілька жоржин, їх можна зберігати у холодильнику в овочевому відділенні. Для цього кожну бульбу обгортають у папір (наприклад, газету), а потім кладуть у поліетиленовий пакет з отворами для вентиляції. Такий спосіб зручний для міських умов, коли немає погреба.

Картоплю рекомендується зберігати при температурі від +5 до +8 °C у темному, добре вентильованому приміщенні. Перевищення температури або надмірна вологість прискорюють процес проростання і псують якість продукту. Регулярно перевіряйте стан бульб і, за потреби, провітрюйте приміщення – це прості дії, які допоможуть зберегти посадковий матеріал у доброму стані до весни.