З настанням осені кущі лаванди поступово втрачають свій колір і декоративність. Хоча ця рослина вважається однією з найвитриваліших серед садових культур, вона все ж потребує невеликої підготовки перед зимовим періодом. Про це пише Oboz.ua.

Чому осіннє обрізання обов’язкове

Протягом сезону лаванда активно росте й густо розгалужується. У щільних кущах накопичується волога, що восени створює сприятливе середовище для появи плісняви та грибкових інфекцій. Надлишок води в листі не дає рослині просихати, через що можливе загнивання пагонів.

Осіння обрізка – це не просто догляд для краси. Це необхідний профілактичний захід, який продовжує життя рослини та зберігає її силу на зиму. Видалення сухих квітів, або так званий дедхедінг (від англ. deadheading), допомагає запобігти осіданню спор грибів і появі хвороб на старому листі.

Коли температура знижується, рослина повинна сконцентрувати енергію не на формуванні насіння, а на зміцненні коренів. Якщо залишити зів’ялі квіти, лаванда витрачатиме ресурси даремно, замість того щоб накопичувати сили для весняного росту. Правильне обрізання дозволяє перенаправити живлення до кореневої системи, завдяки чому навесні утворюється більше квітконосів, а саме цвітіння стає пишнішим і тривалішим.

Як правильно обрізати лаванду восени

Осінній догляд за лавандою простий і не потребує спеціальних навичок. Головне – діяти обережно, не зачіпаючи старі здерев’янілі пагони. Для роботи достатньо гострих секаторів або садових ножиць.

Покрокова інструкція:

Огляньте кущ. Визначте всі засохлі або пошкоджені квітконоси, які потрібно видалити. Зрізайте правильно. Робіть зріз трохи вище здорового зеленого листя. Це стимулює появу нових пагонів. Не торкайтесь здерев’янілої частини. Якщо стебло тверде й шорстке – не обрізайте його. Такі гілки є основою куща, і їх пошкодження може зупинити розвиток рослини. Підтримуйте чистоту. Після обрізання обов’язково зберіть усі відрізані частини. Не залишайте їх під кущем, у вологому середовищі вони можуть стати осередком грибкових спор або привабити гризунів.

Додаткові поради для міцного куща

Після обрізки можна провести легке мульчування ґрунту навколо рослини сухими листям або тирсою. Це допоможе зберегти тепло й вологу взимку. Якщо ви живете в регіоні з суворими морозами, бажано накрити лаванду нетканим матеріалом або ялиновим гіллям, щоб захистити коріння від промерзання.