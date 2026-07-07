Правильно проведене літнє обрізання допомагає перенаправити сили куща на формування нових плодових гілок

Липень – важливий період для догляду за смородиною. Саме в цей час кущі рекомендують обрізати, щоб стимулювати ріст нових пагонів та закласти основу для майбутнього врожаю. Правильно проведене літнє обрізання допомагає перенаправити сили куща на формування нових плодових гілок. Oboz розповідає, як правильно обрізати смородину влітку.

Коли потрібно проводити обрізку?

Найкращий момент для обрізки, це коли свіжа зелена верхівка на два- чи трирічних гілках виросте приблизно на 10 сантиметрів і помітно набереться сили.

Як правильно обрізати смородину?

Для роботи використовуйте виключно гострий і продезінфікований садовий секатор. Під час процедури потрібно обережно видалити приблизно половину відрослої верхівки пагона. Краще це робити в суху, сонячну та спекотну погоду, оскільки за таких умов рани на рослині висихають і затягуються набагато швидше, що мінімізує ризик розвитку хвороб.

Уже через два тижні на місцях зрізів прокидаються бруньки й починають рости нові пагони, які наступного літа перетворюються на плодові гілки.

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