Перед обробкою приберіть уражене листя та пошкоджені плоди

Після листопаду варто оглянути плодові дерева, прибрати уражене листя та плоди й оцінити, чи потрібна захисна обробка. Вибір препарату залежить від хвороб і шкідників, які з’являлися протягом сезону. Універсального засобу для всіх дерев немає, а неправильна концентрація може нашкодити рослинам. Як і чим проводити обробку, пишуть «Новини Вінниці».

Чим обробляють дерева восени

Вибір засобу залежить від проблеми, яку потрібно розв’язати. Не варто застосовувати один препарат проти всіх хвороб і шкідників або змішувати різні засоби без перевірки їхньої сумісності.

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Мідьвмісні препарати використовують для захисту рослин від окремих грибкових і бактеріальних хвороб. Залізовмісні засоби мають інше призначення, тому перед застосуванням потрібно перевірити, чи підходять вони для конкретної культури та проблеми.

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Сечовину застосовують у садівництві, зокрема в окремих схемах осіннього догляду за плодовими деревами. Однак концентрація та спосіб використання залежать від мети обробки й рекомендацій виробника. Не слід самостійно збільшувати дозування або переносити схему для однієї культури на іншу.

Олійні препарати використовують проти окремих шкідників, зокрема щитівок, кліщів і яєць комах, що зимують на рослинах. Вони діють інакше, ніж засоби проти грибкових захворювань, тому не можуть повністю їх замінити. Також важливо перевірити, чи дозволено застосовувати конкретний препарат для відповідного виду дерева.

Коли проводити обробку після опадання листя

Після опадання листя легше оглянути кору й гілки та визначити ділянки, які потребують уваги. Однак самого листопаду недостатньо, щоб починати обприскування: потрібно врахувати температуру, стан рослин і вимоги препарату.

Олійні засоби не застосовують під час дощу, туману, морозу або перед заморозками. Для інших препаратів також важливо дотримуватися погодних обмежень, зазначених в інструкції. Окремо перевірте сумісність із засобами, якими обробляли дерева раніше.

Що зробити перед осіннім обприскуванням

Перед обробкою приберіть уражене листя та пошкоджені плоди, які можуть бути джерелом повторного зараження. Огляньте кору й гілки, щоб визначити, чи справді є ознаки хвороб або шкідників.

Не кожен наліт на стовбурі потребує хімічного втручання. Мохи й лишайники самі по собі не паразитують на деревах, тому їх наявність не є автоматичною підставою для інтенсивного очищення кори.

Для обприскування використовуйте відповідне обладнання, дотримуйтеся дозування та застосовуйте засоби індивідуального захисту. Запишіть назву препарату, дату й мету обробки, це допоможе оцінити результат і правильно спланувати догляд за садом наступного сезону.