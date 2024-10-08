У вівторок, 8 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Інсульт у перший тиждень життя. Нейрохірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая врятували новонародженого львів’янина. Рейди проти ворожої літератури. Працівники Галицької райадміністрації інспектують книжковий базар біля памʼятника Іванові Федоровичу. Суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката. Підозрюваного у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон залишили під вартою. Осіння обробка від кліщів. Упродовж найближчого тижня мешканців закликають утриматися від прогулянок, а також вигулу домашніх улюбленців у парках.

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