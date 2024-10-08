Львівська мерія повідомила, які парки оброблятимуть від кліщів найближчими днями
Новини Львова від ZAXID.NET за 8 жовтня
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У вівторок, 8 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Інсульт у перший тиждень життя. Нейрохірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая врятували новонародженого львів’янина.
- Рейди проти ворожої літератури. Працівники Галицької райадміністрації інспектують книжковий базар біля памʼятника Іванові Федоровичу.
- Суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката. Підозрюваного у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон залишили під вартою.
- Осіння обробка від кліщів. Упродовж найближчого тижня мешканців закликають утриматися від прогулянок, а також вигулу домашніх улюбленців у парках.
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