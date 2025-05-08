Обстеження триває кілька хвилин і результат відомий відразу

Упродовж квітня-травня у Другому медичному обʼєднанні Львова триває скринінг діабетичної ретинопатії – небезпечного ускладнення цукрового діабету, яке може призвести до сліпоти. За неповний місяць обстеження прийшло 912 львів'ян з цукровим діабетом. У 61 виявили зміни у сітківці, які свідчать про ретинопатію.

«У цих людей ще немає симптомів, які свідчать про патологію. Перевага скринінгу з допомогою платформи CheckEye, яка працює на базі ШІ, у тому, що ми можемо виявити перші зміни і ефективно вплинути на них, щоб зберегти людині зір. Подальший крок після такого скринінгу – скерування до офтальмолога і ендокринолога. Далі буде лікування, щоб зупинити патологію і не дати їй шансів прогресувати. На цьому етапі лікування найбільш ефективне», – каже медична директорка Другого медичного об'єднання Львова Ірина Цегелик.

Обстеження з допомогою ШІ просте і швидке: медичний працівник робить знімки очного дна спеціальною камерою (це триває лічені хвилини), отримані дані завантажуються на платформу, алгоритми ШІ аналізують зміни у судинах ока, і на їхній основі лікар готує висновок про стан сітківки. ШІ «бачить» найменші зміни у сітківці, рання діагностика допомагає розпізнати перші ознаки захворювання. Звіт із результатами діагностики отримують за 30 секунд. Алгоритми платформи створені на основі тисяч зображень, спеціально підготовлених лікарями Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. Філатова НАМН України. Точність CheckEye – 93%, це відповідає передовим світовим практикам скринінгу.

Платформу розробили українські винахідники. Пройти обстеження можна до 24 травня. Скринінг безкоштовний, попередній запис і скерування не потрібні. Діагностику на платформі CheckEye можна пройти у поліклініці на вул. Стецька, 3, каб. 22, щодня з 9:00 до 18:00 (крім суботи і неділі).