Андрій Антоненко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом

Суд відпустив під цілодобовий домашній арешт військового музиканта Андрія Антоненка, відомого на псевдо Riffmaster, обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Відповідне рішення суд ухвалив у п’ятницю, 30 квітня.

Чоловіка також зобов’язали носити електронний засіб контролю, тобто браслет.

Змінити запобіжний захід просив захист Антоненка. Прокурор не виступив проти цього і сказав, що покладається на розсуд суду.

При цьому він вважав, що ризики переховування Антоненка від суду або тиску на інших учасників справи залишаються. На думку прокурора, цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом може забезпечити належну поведінку обвинуваченого, пише «Українська правда».

відео SKRYPIN.UA

Кілька нардепів хотіли взяти Антоненка на поруки. Зокрема, суд заслухав народних обранців та АТОвців Михайла Бондаря («Європейська солідарність») та Ігоря Герасименка («Слуга народу»).

фото Watchers

Захист регулярно просив пом’якшити запобіжний захід Антоненку, однак раніше прокуратура заперечувала проти цього, і суд залишав музиканта в СІЗО. Його тримали під арештом з грудня 2019 року.

Ще одна обвинувачена – лікарка Юлія Кузьменко – спершу теж перебувала в слідчому ізоляторі. Суд відпустив її під домашній арешт 11 серпня.

Третій фігурантці справи – медсестрі Яні Дугарь – призначений запобіжний захід у вигляді застави.

Що відомо про справу вбивства Павла Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Розслідування вбивства Шеремета високопосадовці публічно називали «справою честі», утім понад 3,5 роки, попри численні експертизи, допити понад 1000 людей, вилучення відео з камер спостереження обсягом понад 150 терабайтів, у справі про вбивство Шеремета не було жодного офіційного підозрюваного.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета. Відтоді на лаві підсудних троє підозрюваних — військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ, музикант Андрій Антоненко, відомий як Riffmaster; лікарка Охматдиту, волонтерка і дитячий хірург Юлія Кузьменко на псевдо «Лиса» та військовий медик Яна Дугарь.

Слідство довгий час наполягало, що Андрій Антоненко, «захопившись ультранаціоналістичними ідеями» і «культивуючи велич арійської раси», організував убивство Павла Шеремета й залучив до злочину Юлію Кузьменко, Яну Дугарь та інших невстановлених осіб, які мали навички роботи зі зброєю та вибуховими пристроями. За даними слідства, Юлія Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко був тим, хто супроводжував її, а Яна Дугарь напередодні проводила розвідку.

Але 21 травня 2020-го стало відомо, що фігурантам справи змінили підозри. З них зникли згадки про «ультранаціоналістичні ідеї» і «велич арійської раси», а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб. Антоненка ж тепер називають виконавцем злочину, як і Кузьменко, а Дугарь – пособницею.

Обвинувачених у вбивстві Шеремета судитимуть присяжні.