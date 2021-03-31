Андрій Антоненко перебуватиме під вартою до 21 травня

Київський апеляційний суд залишив запобіжний захід Андрію Антоненку, якого обвинувачують в справі вбивства Павла Шеремета, у вигляді тримання під вартою до 21 травня. Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні у середу, 31 березня.

Апеляційний суд не задовольнив скаргу сторони захисту на рішення Шевченківського районного суду від 23 березня, яким Андрію Антоненку продовжили термін тримання під вартою.

Нагадаємо, що 23 березня Шевченківський районний суд продовжив строком на 2 місяці запобіжні заходи для двох обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко, а також строк дії обов’язків для третьої обвинуваченої у справі – Яни Дугарь, теж на 2 місяці.

Що відомо про справу вбивства Павла Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Розслідування вбивства Шеремета високопосадовці публічно називали «справою честі», утім понад 3,5 роки, попри численні експертизи, допити понад 1000 людей, вилучення відео з камер спостереження обсягом понад 150 терабайтів, у справі про вбивство Шеремета не було жодного офіційного підозрюваного.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета. Відтоді на лаві підсудних троє підозрюваних — військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ, музикант Андрій Антоненко, відомий як Riffmaster; лікарка Охматдиту, волонтерка і дитячий хірург Юлія Кузьменко на псевдо «Лиса» та військовий медик Яна Дугарь.

Слідство довгий час наполягало, що Андрій Антоненко, «захопившись ультранаціоналістичними ідеями» і «культивуючи велич арійської раси», організував убивство Павла Шеремета й залучив до злочину Юлію Кузьменко, Яну Дугарь та інших невстановлених осіб, які мали навички роботи зі зброєю та вибуховими пристроями. За даними слідства, Юлія Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко був тим, хто супроводжував її, а Яна Дугарь напередодні проводила розвідку.

Але 21 травня 2020-го стало відомо, що фігурантам справи змінили підозри. З них зникли згадки про «ультранаціоналістичні ідеї» і «велич арійської раси», а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб. Антоненка ж тепер називають виконавцем злочину, як і Кузьменко, а Дугарь – пособницею.

Обвинувачених у вбивстві Шеремета судитимуть присяжні.