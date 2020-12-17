Андрій Антоненко клопотав про зміну запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я

Шевченківський районний суд Києва розглянув клопотання захисту фігуранта «справи Павла Шеремета» музиканта Андрія Антоненка про зміну йому запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я та підозри на Covid-19. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Під час сьогоднішнього засідання суд задовольнив клопотання прокуратури про приєднання до справи низки матеріалів. Питання відкриття цих матеріалів стороні захисту суд розгляне пізніше.

Після цього захист Антоненка заявив клопотання про зміну запобіжного заходу у зв'язку з тим, що його самопочуття погіршилося і, крім хронічних захворювань, у нього – підозра на Covid-19. У одного з його адвокатів вже підтверджено цей діагноз, а другий знаходиться на ізоляції і чекає результатів тесту. Також, за інформацією захисту, в корпусі СІЗО, де утримується Антоненко, у трьох осіб підтверджено коронавірус.

Суд визнав можливим за таких обставин розглянути клопотання. У той же час, сторона звинувачення заявляє, що підстав для зміни запобіжного заходу немає, «оскільки в СІЗО є медчастини і можливість лікування».

Суд допитав як свідка медика, який дав свідчення щодо здоров'я Антоненка. Лікар повідомив про оперативні втручання, які проводилися і зазначив, що коронавірус спричинити серйозні ускладнення. Сам Антоненко дав дозвіл на розголошення в суді інформації про стан його здоров'я.

Нагадаємо, 10 грудня суд залишив Антоненка під вартою до 7 лютого 2021 року.

Що відомо про справу вбивства Павла Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Розслідування вбивства Шеремета високопосадовці публічно називали «справою честі», утім понад 3,5 роки, попри численні експертизи, допити понад 1000 людей, вилучення відео з камер спостереження обсягом понад 150 терабайтів, у справі про вбивство Шеремета не було жодного офіційного підозрюваного.

10 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський заявив, що керівництво МВС змінять, якщо не буде результатів у справі щодо вбивства Шеремета. І незадовго після того у справі з'явилися зрушення.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета. Відтоді на лаві підсудних троє підозрюваних — військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ, музикант Андрій Антоненко, відомий як Riffmaster; лікарка Охматдиту, волонтерка і дитячий хірург Юлія Кузьменко на псевдо «Лиса» та військовий медик Яна Дугарь.

Слідство довгий час наполягало, що Андрій Антоненко, «захопившись ультранаціоналістичними ідеями» і «культивуючи велич арійської раси», організував убивство Павла Шеремета й залучив до злочину Юлію Кузьменко, Яну Дугарь та інших невстановлених осіб, які мали навички роботи зі зброєю та вибуховими пристроями. За даними слідства, Юлія Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко був тим, хто супроводжував її, а Яна Дугарь напередодні проводила розвідку.

Але 21 травня 2020-го стало відомо, що фігурантам справи змінили підозри. З них зникли згадки про «ультранаціоналістичні ідеї» і «велич арійської раси», а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб. Антоненка ж тепер називають виконавцем злочину, як і Кузьменко, а Дугарь – пособницею.

Обвинувачених у вбивстві Шеремета судитимуть присяжні. Наступне судове засідання у справі Шеремета призначили на 28 вересня.