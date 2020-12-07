Наступне засідання щодо зміни запобіжного заходу Антоненку відбудеться 17 грудня

Київський апеляційний суд залишив під вартою добровольця та музиканта Андрія Антоненка, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, до 19 грудня. Про це у понеділок, 7 грудня, повідомило «Суспільне».

Захист Антоненка хотів, аби підозрюваного відпустили на поруки, однак суд залишив це клопотання без задоволення. Наступне засідання щодо зміни запобіжного заходу Антоненку має відбутися 17 грудня.

Як зазначає «Укрінформ», серед понад 10 осіб, які бажали взяти Антоненка на поруки були екс-нардепка Тетяна Чорновол, народна депутатка Марія Іонова та інші.

Нагадаємо, що 21 жовтня Шевченківський районний суд залишив Андрія Антоненка під вартою, на Юлію Кузьменко вдягнули електронний браслет, водночас Яна Дугарь залишилася під заставою.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Розслідування вбивства Шеремета високопосадовці публічно називали «справою честі», утім понад 3,5 роки, попри численні експертизи, допити понад 1000 людей, вилучення відео з камер спостереження обсягом понад 150 терабайтів, у справі про вбивство Шеремета не було жодного офіційного підозрюваного.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета. Відтоді на лаві підсудних троє підозрюваних — військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ, музикант Андрій Антоненко, відомий як Riffmaster; лікарка Охматдиту, волонтерка і дитячий хірург Юлія Кузьменко на псевдо «Лиса» та військовий медик Яна Дугарь.