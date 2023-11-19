В Одесі викрили бізнесмена спробі дати хабар військовому командуванню

Співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили одеського бізнесмена на спробі надати хабар командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса». Про це у неділю, 19 листопада, повідомили у НАБУ.

«Кошти передавались від керівника приватної компанії за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НАБУ, про спробу надати хабар правоохоронні органи сповістив командувач ОСУВ «Одеса», який потім сприяв викриттю злочину.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Деталі викриття злочину у НАБУ обіцяють повідомити згодом.