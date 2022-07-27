У селі Жденієво на Закарпатті змія вкусила однорічну дитину. Відомо, що дівчинка гралася у дворі на ковдрі перед будинком. Мама зрозуміла, що щось сталося тоді, коли дитина раптово розплакалася. Дівчинці вчасно надали медичну допомогу, наразі дитина перебуває у реанімації, її стан стабільний, загрози життю дівчинки немає.

Як повідомили у Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги, інцидент стався у вівторок, 26 липня, близько 12:00. Медики отримали виклик про укус змії у селі Жденієво Мукачівського району, потерпіла – однорічна дитина.

«Дівчинка гралася на ковдрі у дворі, перед самим будинком. Раптом мама почула голосний плач. Коли через мить підбігла до малечі, то побачила на стегні два характерні отвори з краплинками крові та одразу викликала швидку», – йдеться у повідомленні медиків.

Дівчинці надали медичну допомогу та транспортували до обласної дитячої лікарні в Мукачеві. За даними лікарів, окрім невеликого набряку в місці укусу, інших ознак які б загрожували життю дитини не було, але, зважаючи на вік дитини, медики прийняли рішення перевести малечу в реанімаційне відділення під цілодобовий нагляд.

Як повідомив в.о. медичного директора обласної дитячої лікарні Антон Кізман, у дитини стан стабільний, прояви укусу мінімальні, загрози життю немає.

Лікарі також нагадують, що у випадках укусу отруйної змії необхідно якнайшвидше звертатися за медичною допомогою. У складних випадках, наслідки укусу змії проявляються через 15-30 хвилин. Це – запаморочення, нудота, блювота, діарея, підвищене потовиділення, тахікардія, втрата свідомості, набряк тканин та запалення лімфатичних вузлі. Після укусу на ураженому місці є болючий набряк із дрібними крововиливами. Укуси змії особливо небезпечні для літніх людей, тих, у кого ослаблений імунітет, а також для дітей.