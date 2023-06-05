З вівторка, 6 червня, у Львові перекриють для руху транспорту вул. Дудаєва в центрі міста, там триватимуть ремонтні роботи.

«З вівторка, 6 червня, і до 22:00 16 червня триватиме поточний ремонт дорожнього покриття «великими картами» на вул. Дудаєва. На час робіт вулицю повністю перекриють для руху транспорту. Об’їзд здійснюватиметься по вул. Мартовича», – повідомили у Львівській міськраді.

Схема об'їзду вул. Дудаєва (клікніть на картинку, щоб збільшити)

Вул. Дудаєва – одна з важливих вуличок центральної частини міста, нею їздить лише приватний транспорт. Підрядна організація ТДВ «Шляхове ремонтно-будівельне управління № 65» проведе холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, далі виконають вирівнювання шарів основи із щебенево-піщаної суміші та постелять новий шар асфальту. Вартість робіт – 1,4 млн грн.

Водіїв просять вибачити за тимчасові незручності.

Усі перекриття доріг у Львові можна переглянути на онлайн-карті. На мапі прикріплено схему організації дорожнього руху на час ремонтних робіт і вказано терміни перекриття.