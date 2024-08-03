Джошуа Чептегей оновив рекорд ефіопця Кененіси Бекеле, який тримався 14 років

Напередодні у Парижі відбувся фінал в одиночному бігу на 10000 метрів серед чоловіків, в якому взяли участь 27 спортсменів (Україна у перегонах представлена не була). За підсумками змагань переможцем став угандієць Джошуа Чептегей (26:43.14). Він подолав дистанцію за 26:43,14 – це новий олімпійський рекорд.

Це медаль стала третьою олімпійською у кар'єрі угандійця – у Токіо Джошуа став чемпіоном у бігу на 5000 метрів та срібним призером на 10000 метрів.

Другим у перегонах став представник Ефіопії Беріху Арегаві (26:43.44), а третю сходинку посів американець Грант Фішер (26:43.46). Цікаво, що рекорд Олімпійських Ігор у цій дисципліні протримався 14 років – Чептегей покращив показник представника Ефіопії Кененіса Бекеле (у 2008 році) на 18 секунд.

Цей забіг став найшвидкіснішим в історії Олімпійських Ігор – одразу 13 спортсменів змогли побити рекорд, вибігши із 27 хвилин. До слова, світовий рекорд на цій дистанції також належить Чептегею – 26:11,00 (він встановив його у 2020 році на змаганнях у Валенсії).

Хто перевершив рекорд Кененіса Бекеле:

Джошуа Чептегей (Уганда) — 26:43.14

Беріху Арегаві (Ефіопія) — 26:43.44

Грант Фішер (США) — 26:43.46

Мухаммед Ахмед (Канада) — 26:43.79

Бенард Кібет (Кенія) — 26:43.98

Йоміф Кеджелча (Ефіопія) — 26:44.02

Селемон Барега (Ефіопія) — 26:44.48

Джейкоб Кімпімо (Уганда) — 26:46.39

Тьєррі Ндікумвенайо (Іспанія) — 26:49.49

Адріан Вільдшут (Південна Африка) — 26:50.64

Даніель Матейко (Кенія) — 26:50.83

Ніко Янг (США) — 26:58.11

Джиммі Гресьє (Франція) — 26:58.67

Нагадаємо, змагання з легкої атлетики на Олімпійських іграх закінчаться 11 серпня жіночим марафоном.