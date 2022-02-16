Одяг загиблого у ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського знайшли 16 лютого у районному відділі судмедекспертизи, повідомив начальник Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи Юрій Кравченко.

«Речі знайдені. Працює слідча група. В інформації я обмежений. Знаю, що працюють», – сказав Кравченко в коментарі «Суспільному».

За його словами, речі знайшли у Чугуївському районному відділі судмедекспертизи. «Знайдені у відділі. Вчора їх не було, а сьогодні знайдені. Викликали слідчу групу», – додав він.

На запитання, хто саме і за яких обставин знайшов речі, у якому вони стані, чи віддавали їх на експертизу, Кравченко сказав: «Працює група. Всі питання, направлення на експертизу, буде вирішувати, мабуть, Головне слідче управління, яке зараз займається цим випадком».

У поліції інформацію з цього приводу журналістам не надали.

Нагадаємо, 15 лютого міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що з моргу зник одяг чоловіка, який загинув у ДТП з кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Сама ДтП сталася пізно увечері 9 лютого. Хто саме керував двома автомобілями, які збили чоловіка, невідомо, однак Ярославський був на місці ДТП.

Наступного дня після аварії Ярославський полетів до Лондона. В компанії DCH, якою володіє бізнесмен, заявляли, що поїздка була запланована і не пов’язана з ДТП. Більше про це читайте у статті «Схема Димінського» на ZAXID.NET.