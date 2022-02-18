На Хмельниччині у соцзакладі люди сплять у тісних кімнатах на старих ліжках

Під час перевірки соцзакладу «Доброта» в селі Немиринці за 30 км від Хмельницького представники омбудсмена виявив численні порушення прав підопічних. Літні люди не проходять медичного огляду вузькими спеціалістами, не мають засобів для реабілітації. Крім того, персонал закладу не веде журнал травматизму.

«Були зафіксовані порушення права підопічних на охорону здоров’я. У закладі не працює приймально-карантинне відділення та ізолятор. Журнал травматизму сестрою медичною не ведеться. Підопічні, яким встановлено групу інвалідності, не забезпечені необхідними засобами реабілітації. Люди не забезпечено належним чином проведення медичного огляду підопічних вузькими спеціалістами, зокрема, стоматологом, отоларингологом. Персонал не виконує рекомендації лікарів (кардіолога, окуліста), медичний персонал не слідкує за за прийомом ліків підопічними», — заявила прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Крім того, під час перевірки соцзакладу «Доброта» експерти побачили порушення дотримання санітарних норм на харчоблоці. Зокрема, не завжди перевіряється якість приготованих страв, продукти неналежно зберігаються у холодильних камерах. Про результат моніторингу має бути направлений лист реагування і звіт до Городоцької міської ради.