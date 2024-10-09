ППО збила 21 з 22 дронів-камікадзе

У ніч на середу, 9 жовтня, російські окупанти вчергове випустили по території України дрони та ракети. Більшість дронів вдалося збити, проте є руйнування в Одеській області.

У пресслужбі Повітряних сил повідомили, що росіяни випустили по Україні 24 повітряних цілі:

три балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» по Полтавщині з Курської області Росії;

22 безпілотники типу Shahed по території Київщини, Вінничини та Одещини.

«В результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 9 жовтня

Наслідки російської атаки 9 жовтня

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в результаті нічної атаки в Одеському районі області уламки безпілотників пошкодили житлову дев’ятиповерхівку. П’ятеро людей зазнали поранень, трьох із них госпіталізували у стані середньої тяжкості.

«Також сталося займання мансардного поверху недобудови. Пожежу, площею 400 м², оперативно ліквідували. Пошкоджено скління корпусу одного з медичних закладів», – повідомив Олег Кіпер.

За даними голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, внаслідок атаки балістичних ракет є пошкодження промислового об’єкта в області. Наразі уточнюються наслідки атаки, за попередніми даними – без постраждалих внаслідок обстрілу.