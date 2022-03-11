Пологи приймала сільська медсестра за допомогою відеозв'язку з лікарем пологового будинку

Російські окупанти не випустили вагітну жінку з села Кандибине Миколаївської області до пологового будинку. Пологи довелося приймати вдома сільській медсестрі за допомогою телемедицини.

«Оточене село Кандибине, роженицю не випустили до пологового будинку російські окупанти… і до неї нікого не пустили. Це вже поза межами усього людського», – повідомила у п’ятницю, 11 березня, голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

З її слів, пологи довелося приймати сільській медсестрі за допомогою відеозв’язку з лікарем з Миколаєва. Село розташоване за 30 км від обласного центру. На щастя, все завершилося добре – у жінки народився здоровий хлопчик.

Нагадаємо, 9 березня російська військова авіація скинула кілька авіабомб на дитячу лікарню і пологове відділення у Маріуполі. Троє людей загинули, ще 17 постраждали. 11 березня стало відомо, що вагітна жінка, яка потрапила на відоме фото наслідків авіаудару російських окупантів по пологовому будинку Маріуполя, народила дівчинку.

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