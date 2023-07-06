Росіяни планують змінити стан реактора попри вимоги українського регулятора

Окупаційне керівництво Запорізької атомної енергостанції наказало перевести четвертий енергоблок станції у стан «гарячого зупину», створюючи черговий ризик аварії на ЗАЕС. Відповідне розпорядження росіяни видали попри вимоги українського регулятора, повідомили у четвер, 6 липня, у прес-службі «Енергоатома». Пізніше прес-служба без пояснень видалила цю інформацію зі своєї сторінки.

Нелегітимний керівник станції Юрій Чєрнічук видав розпорядження, в якому наказав перевести енергоблок №4 у режим «гарячого зупину», який потребує більше води для охолодження зі ставка ЗАЕС. Водночас п'ятий енергоблок станції окупанти не збираються переводити у «холодний зупин», що створює аварійну ситуацію на ЗАЕС.

«У разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації. Український оперативний персонал, який вже понад півтора року забезпечує ядерну та радіаційну безпеку найбільшого в Європі атомного об’єкта ніяк не може вплинути на цю ситуацію, адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових», – повідомили у прес-службі «Енергоатома».

В українській прес-службі нагадали, що частина українських працівників станції, розуміючи ризики аварії на ЗАЕС, покинула її минулого тижня. В «Енергоатомі» підкреслили, що такими діями Росія наражає весь світ на ядерну небезпеку.

Водночас у прес-службі «Енергоатома» заявили, що на ЗАЕС змогли поновити живлення основної електролінії на 750 кВ, яка відключилась 4 липня. Зазначимо, це відбулося одразу після відновлення однієї з шести резервних ліній електропередач. Наразі станція працює, отримуючи енергію з двох ліній.

Нагадаємо, 4 липня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ попередило про підготовку окупантами нових провокацій на ЗАЕС. За даними ЗСУ, росіяни розмістили на зовнішній крівлі двох енергоблоків станції предмети, схожі на вибухівку. 5 липня супутникові знімки засвідчили, що на дахах станції з'явилися невідомі об'єкти.