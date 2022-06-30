Очевидці зафіксували рух колон російської техніки у Маріупольському та Волноваському районах

Росіяни почали переганяти свою техніку у напрямку Запорізької області. Очевидці зафіксували рух колон російської техніки у Маріупольському та Волноваському районах у сторону Запорізької області. Про це пізно ввечері середи, 29 червня, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко із посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

«Великі та малі колони, паливозаправники та вантажівки з живою силою – «потенційним добривом». Маріупольці все бачать і навіть в окупації роблять все для наближення нашої перемоги», – повідомив Андрющенко.

Також Цаплієнко опублікував відео, на якому видно колону військової техніки.

Напередодні «Енергоатом» попередив про ймовірну провокацію росіян на Запорізькій АЕС.