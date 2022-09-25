На Херсонщині окупанти облаштували трубопровід для перекачування пального. Через ускладнення логістики після руйнування мостів окупантам довелося прокласти поблизу Нової Каховки трубопровід для перекачування пального.

За словами керівниці об’єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк, ЗСУ продовжують тримати вогневий контроль над територіями, де ворог розташовує свої запаси, повідомив «Укрінформ».

«Ми продовжуємо тримати вогневий контроль над тими тимчасово окупованими територіями, де ворог розташовує свої запаси, де зосереджує техніку та озброєння. Вони намагаються вишукувати для себе варіанти для переправлення через Дніпро, попри те, що ми постійно «коригуємо» стан мостів для того, щоб вони не використовувалися для переміщення важкої техніки, але легкову техніку вони туди спрямовують. І також відомо, що проклали трубопровід для перекачування пального», – зазначила Наталія Гуменюк.

За її словами, статистика останніх днів показує, що ворог продовжує ракетні атаки по низці областей, почастішали й випадки застосування дронів-камікадзе.

«Вони, по-перше, мають обмеження по дальності дії, тому застосовують безпосередньо по тих регіонах, які вони можуть сягнути. Їхні тактико-технічні характеристики ще не вивчені, тому що є суперечливі дані про те, наскільки далеко вони можуть бути направлені», – сказала вона.

Вона зазначила, що ці дрони керовані та часто змінюють маршрути під час атаки. На сьогодні відомо, що вони мають гучний двигун, який сповіщає про наближення такої атаки, і це вже сигнал для того, щоб перейти в укриття.

Зазначимо, що напередодні в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що ЗСУ вразили понтонну переправу біля Нової каховки. Також на початку місяця українські захисники вже ліквідували понтонні переправи біля Нової Каховки.