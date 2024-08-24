Росіяни атакували район деокупованого острова у Чорному морі

У ніч на суботу, 24 серпня, російські окупанти здійснили ракетну атаку на район деокупованого острова Зміїного, що в Чорному морі. Обстріл росіяни здійснили за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

За даними українських військовослужбовців, росіяни сконцентрували свою атаку на південь України. Зокрема, окупанти застосували дальні бомбардувальники Ту-22М3, які регулярно атакують територію України крилатими ракетами.

«Уночі 24 серпня 2024 року російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22», – уточнили у пресслужбі Повітряних сил.

Крім того, росіяни випустили кореговані авіаційні бомби по території Херсонської області. Кількість випущених КАБів у пресслужбі Повітряних сил не уточнили.

У Повітряних силах зазначили, що за минулу добу, 23 серпня, протиповітряна оборона півдня знищила п’ять дронів-розвідників (з них – два російських ZALA), а також:

дрон Supercam

один «Орлан-10»

БпЛА «Мерлін»

два безпілотники «Ланцет»

Результати роботи ППО на півдні України протягом 23 та 24 серпня

До слова, у ніч на 24 серпня безпілотники атакували і територію Росії. Влада Воронезької області заявила про нібито про збиття п’ятьох дронів, уламки яких спричинили загоряння та детонацію на складі боєприпасів у місті Острогозьк. Через пожежу та вибухи на території трьох міст ввели режим надзвичайної ситуації. Крім того, через пожежу провели евакуацію двох населених пунктів – приблизно 200 людей.