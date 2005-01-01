Окупаційна влада Криму з січня штрафуватиме водіїв за українські номерні знаки

СуспільствоРоман Ганкевич, 23 грудня1830

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Окупаційна влада Криму з січня штрафуватиме водіїв за українські номерні знаки
фото Радіо Свобода

Окупаційна влада Криму штрафуватимуть з 1 січня 2018 року кримчан, які не поміняли на своїх автомобілях українські номери на російські. Про це повідомляють «Крим.Реалії».

Як зазначається, кінцевий термін для переоформлення транспортного засобу на законних підставах – до 1 січня 2018 року. Начальник підконтрольного Росії кримського управління ДАІ Анатолій Борисенко уточнив, що йдеться про машини з українськими номерами, які експлуатуються за дорученням, або куплені в кредит або лізинг.

У 2016 році понад двісті кримських автомобілістів тимчасово позбавили водійських прав за керування транспортним засобом з українськими номерами. У кримській митній службі, підконтрольній Кремлю, заявили, що машини з українськими номерами серії АК і СН на території півострова вважаються іноземними. Через це в'їзд до Криму для автомобілів з українською реєстрацією, що належать кримчанам, стає платним.

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