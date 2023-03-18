Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна. Про це він заявив 18 березня на прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою у Токіо, повідомляє The Guardian.

За словами Олафа Шольца, рішення МКС довело, що ніхто не має права стояти вище закону.

«Міжнародний кримінальний суд є правильною інституцією для розслідування воєнних злочинів. Факт у тому, що ніхто не стоїть вище закону, і це те, що стає зрозумілим прямо зараз», – сказав канцлер Німеччини.

Нагадаємо, що 17 березня палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марію Львову-Бєлову, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини. Суд у Гаазі вважає, що вони несуть відповідальність за незаконне переміщення та депортацію населення, зокрема дітей, із окупованих територій України до Росії.

Владіміра Путіна можуть арештувати на території тих країн, які ратифікували Римський статут МКС, а це – 137 країн.