Олександр Гордієнко самотужки розміновував поля

Президент Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України фермеру з Херсонщини Олександрові Гордієнку, відзначивши його орденом «Золота Зірка», повідомили в Офісі президента.

Олександр Гордієнко понад 30 років працював у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства «Гордієнко» та очолював ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників Херсонської області». Після звільнення правобережжя Херсонщини Гордієнко самотужки розмінував сотні гектарів полів, вивізши тисячі протитанкових мін. Він також забезпечував безпеку техніки та працівників, щоб продовжити роботи на землі.

Цьогорічний урожай фермер збирав під прикриттям систем радіоелектронної боротьби, а його донька Аліна Гордієнко розповідала, що батько збив власноруч понад 100 російських дронів. Він «бився за кожну зернину», рятуючи урожай від атак безпілотників.

5 вересня стало відомо про загибель Олександра Гордієнка. Прокуратура повідомила, що вранці російські війська атакували безпілотником легковий автомобіль поблизу села Урожайне Бериславського району. 58-річний чоловік загинув від удару дрона.