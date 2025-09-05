Фермер з Бериславщини Олександр Гордієнко з антидроновою рушницею

У п’ятницю, 5 вересня, на Херсонщині російський дрон атакував автомобіль відомого фермера Олександра Гордієнка під час польових робіт. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що Гордієнко загинув.

«Не можу в це повірити. У вівторок ми ще спілкувалися на спільній зустрічі, а сьогодні вже отримав трагічну звістку. Зранку російський дрон обірвав життя фермера Олександра Гордієнка. Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі», – написав голова Херсонської ОВА.

58-річний Олександр Гордієнко був власником фермерського господарства «Гордієнко», депутатом Херсонської облради та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. Він мав понад тридцятирічний досвід у сільському господарстві.

«Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини. Херсонська область втратила людину з великою душею», – додав голова Херсонської ОВА.

Раніше «Суспільне» розповідало, що після деокупації правобережжя Херсонщини Гордієнко самотужки розмінував сотні гектарів полів, звідки вивіз кілька тисяч протитанкових мін. Згодом, щоб продовжити роботи на землі, Гордієнко рятував від обстрілів техніку й працівників – автівка з РЕБом на даху стала невідʼємною частиною аграрного господарства.