Сам Олександр Кубраков наразі публічно не коментував цю інформацію

До Верховної Ради надійшла заява Олександра Кубракова про звільнення з посади міністра інфраструктури України. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Сам міністр наразі публічно не коментував цю інформацію. Після подання заяви Кубракова за його звільнення мають проголосувати у Верховній Раді.

Водночас як повідомляє LB.ua з посиланням на джерела зі «Слуги народу», парламентарі призначать Кубракова новим віце-прем’єром з питань інфраструктури та регіонального розвитку. Йому в підпорядкування перейде, окрім Мінінфраструктури, ще й Міністерство розвитку громад та територій, яке раніше очолював Олексій Чернишов.

Голосування має відбутися найближчим часом.

«Поєднання міністерств – це перший крок для оптимізації Уряду. Він логічний. Рішення будемо голосувати найближчим часом», – повідомило джерело видання.

Ще одне джерело пояснило, що проводилися внутрішні опитування.

«За час війни дуже позитивно зросло ставлення до нього (Кубракова – ред.). Таке об’єднання - логічне з точки зору економії коштів бюджету. Але головне – це врахувати той поганий досвід, що ми мали ще у 19 році. Сподіваюся, що експеримент з призначенням Кубракова на віце з повноваженнями двох міністерств – це буде хороший досвід. Він вже показав свої менеджерські здібності», – зазначив депутат «Слуги народу» за результатами засідання фракції.