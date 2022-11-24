Президент України Володимир Зеленський призначив керівником управління СБУ у Львівській області 52-річного Вадима Онищенка, який досі працював заступником начальника управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Указ про призначення полковника Онищенка Вадима Миколайовича керівником Управління СБУ Львівщини президент підписав у середу, 23 листопада. Документ оприлюднений на сайті глави держави.

Вадим Онищенко народився 18 листопада 1970 року у Донецькій області. У 1996 році закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство.

Кар'єру в СБУ розпочав з 2000 року, пройшов шлях від оперуповноваженого до заступника начальника ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях. За зразкову роботу відзначений низкою нагород СБУ.

У серпні цього року Володимир Зеленський звільнив начальника СБУ у Львівській області Артема Бондаренка, який перейшов працювати начальником Головного управління СБУ у Києві та і Київській області.