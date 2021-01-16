Президент Володимир Зеленський 16 січня звільнив з посади начальника управління Служби безпеки України Львівської області Юрія Гончарова, про що свідчить відповідний указ на сайті Офісу президента. Натомість цього ж дня іншим указом президент призначив новим начальником СБУ Львівщини Івана Осипчука.

Про новопризначеного керівника СБУ Львівської області майже немає публічної інформації. Відомо, що раніше, з 24 квітня 2020 року, він очолював управління СБУ Кіровоградщини. На цій посаді він змінив Олексія Петрова, який став головою Закарпатської ОДА, а згодом – Закарпатської облради.

За інформацією місцевого медіа CBN, Осипчук народився 1985 року, його дружина Антоніна працює в прокуратурі Київської області. До призначення в Кіровоградську область він працював заступником начальника управління внутрішньої безпеки СБУ.

У серпні 2020 року підполковника Івана Осипчука президент нагородив орденом Данила Галицького.

Додамо, що цього ж дня Володимир Зеленський змінив керівників управлінь СБУ у Миколаївській та Кіровоградській областях, а також начальника Департаменту захисту національної державності СБУ і ректора Національної академії СБУ.