Росіяни зазнають тяжких втрат на Курщині

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відреагував на заяву російського президента Владіміра Путіна під час саміту БРІКС, що росіяни нібито змогли оточити українські сили у Курській області. У п’ятницю, 25 жовтня, Сирський повідомив, що інформація не відповідає дійсності та оприлюднив точні втрати росіян на Курщині.

Владімір Путін під час саміту БРІКС у Казані 24 жовтня заявив, що російські солдати, які перебувають на території Курської області, нібито успішно оточили українських бійців, які проводять операцію в регіоні. За словами Путіна, ЗС Росії начебто заблокували приблизно 2000 українських військових та нібито «розпочали ліквідацію цього угруповання».

«Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію. Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. Попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці», – повідомив Олександр Сирський.

Головнокомандувач також оприлюднив актуальні втрати росіян на Курщині. За даними Олександра Сирського, з 8 серпня по 25 жовтня втрати росіян у Курській області склали:

17819 бійців особового складу – 6662 загиблими, 10446 пораненими, 711 – полоненими;

45 танків

256 бойових броньованих машин

565 одиниць автомобільної техніки

99 артилерійських систем

п’ять реактивних систем залпового вогню

Нагадаємо, з початку серпня 2024 року ЗСУ захопили значну територію російської області та тримають її під контролем протягом кількох місяців. Зазначимо, наприкінці жовтня українська розвідка повідомила, що росіяни перекинули на Курщину перші підрозділи північнокорейських солдатів для підкріплення наявних в регіоні російських військових. 25 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що північнокорейські солдати можуть розпочати бойові дії на Курщині 27-28 жовтня.