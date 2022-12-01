40-річний Олександр Кубраков став віце-прем’єром із інфраструктури та регіонального розвитку

Верховна Рада призначила Олександра Кубракова віце-прем’єр-міністром, міністром інфраструктури та регіонального розвитку. Про це повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк. За це рішення у четвер, 1 листопада, проголосували 263 депутати. На цьому ж засіданні Верховної Ради депутати звільнили Олександра Кубракова​ з посади міністра інфраструктури.

Днем раніше Олександр Кубраков звільнився з посади міністра інфрастурктури. Тепер він очолив об’єднані два міністерства – Мінрегіонбуд та Мінінфраструктури. Таке рішення в уряді називають оптимізацією.

40-річний Олександр Кубраков у 2019 році став депутатом Верховної Ради за списком партії «Слуга народу». У листопаді 2019 року переміг у конкурсі на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України, у грудні 2019-го склав депутатський мандат. У травні 2021 року він очолив міністерство інфраструктури.