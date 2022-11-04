36-річний Василь Лозинський із 2020 року працює першим заступником міністра розвитку громад і територій

Кабінет міністрів призначив колишнього заступника голови Львівської ОДА Василя Лозинського виконувачем обов’язків міністра розвитку громад. Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні в четвер, 3 листопада.

Як зазначено в розпорядженні, із п’ятниці, 4 листопада, Василь Лозинський тимчасово виконуватиме обов’язки міністра розвитку громад та територій України. До цього він був заступником очільника міністерства з питань енергоефективності.

36-річний Василь Лозинський працював спеціалістом відділу міжнародних зв’язків Львівського університету внутрішніх справ. У 2008-2011 роках працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, після цього очолював департамент економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА.

У 2019 році він став першим заступником тодішнього голови ЛОДА Маркіяна Мальського, а через півроку його призначили першим заступником міністра розвитку громад.

Нагадаємо, що попередній керівник Мінрегіонбуду Олексій Чернишов звільнився 2 листопада, а наступного дня Кабімн 3 листопада Кабмін призначив його головою правління НАК «Нафтогаз України». За даними джерел УП, Мінрегіон планують об’єднати з Мінінфраструктури. Нове відомство згодом очолить чинний голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков.