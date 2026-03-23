Для боротьби застосовують інсектициди з діючими речовинами

З приходом тепла у садах активізується один із найшкідливіших жуків – оленка волохата. Вона пошкоджує квіти плодових дерев, виїдаючи тичинки та маточки, обгризаючи пелюстки й навіть молоде листя. Як її позбутися завчасно, пише «Земляк».

Без своєчасного захисту цей шкідник здатен знищити більшість цвіту, що напряму впливає на врожай.

Коли з’являється шкідник

Активність жуків починається, коли середньодобова температура піднімається приблизно до 13–16 градусів. Найбільш активно вони поводяться у сонячні дні, особливо в середині дня.

Уночі або під час дощу шкідники ховаються в ґрунті чи рослинних рештках, що ускладнює боротьбу з ними.

Коли проводити обробку

Найважливіше правило – не запізнитися. Обробку потрібно проводити ще до початку цвітіння.

Для плодових дерев оптимальний період – фаза формування бутонів, коли вони ще не розкрилися. Саме в цей момент можна ефективно зменшити чисельність шкідника.

Які засоби використовувати

Для боротьби застосовують інсектициди з діючими речовинами, які ефективні проти жуків і водночас менш небезпечні для бджіл.

Щоб підсилити дію препаратів, до розчину додають спеціальні прилипачі – це допомагає засобу краще утримуватися на рослинах.

Важливі нюанси

Особливу складність становить те, що період активності шкідника збігається з цвітінням рослин і роботою бджіл. Тому всі обробки потрібно завершити заздалегідь.

Спочатку жуки живляться на дикорослих квітах, а згодом переміщуються у сади, де можуть швидко пошкодити черешні, абрикоси, яблуні та інші культури.